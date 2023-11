KMI kondigt code oranje af voor Oost-Vlaanderen

Op basis van nieuwe berekeningen kondigt het KMI code oranje af in Oost-Vlaanderen en Henegouwen. Eerder was dat al het geval voor West-Vlaanderen. In minstens een kwart van de provincie is er voldoende kans op rukwinden 100 tot 110 km/u. De wind zal 5 tot 7 Beaufort bereiken over een groot deel van het land en 7 tot 8 aan zee. De kans op schade, zoals afgewaaide dakpannen of omgewaaide bomen, is zeer reëel. Wie stormschade heeft kan bellen naar het nummer 1722.