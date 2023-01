Klopjacht naar dieven in Aalst

Morgen is het precies een jaar geleden dat Dean dood werd teruggevonden in Nederland. De kleuter van vier uit Verrebroek was dagenlang vermist, ontvoerd door zijn oppas Dave De Kock, een veroordeelde kinderdoder. Hij en zijn vriendin zitten ondertussen een jaar in voorhechtenis voor de moord. Wie welk aandeel had in de dood van Dean is nog altijd niét geweten. De gruwelijke feiten stuurden een schokgolf door het hele land. Het gemis bij de nabestaanden is nog altijd immens.