Kleuterschool Eksaarde plant boom en muurschildering als aandenken aan juf Martine

In Aalst is zonet de aftrap gegeven van de jaarlijkse BOB-wintercampagne. De BOB-campagne moet ervoor zorgen dat we niet drinken en rijden. De federale wegpolitie, maar ook de lokale korpsen, zullen de komende eindejaarsperiode meer alcoholcontroles houden. Alcohol achter het stuur is en blijft levensgevaarlijk. Vorig jaar was er bij 1 op de 9 ongevallen met gewonden in ons land een bestuurder betrokken die te veel gedronken had. Het gaat over 4100 ongevallen met doden of gewonden. Dat is ongeveer 1 ongeval elke twee uur. En daarom blijven controles belangrijk.