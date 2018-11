Kleuterschool Briel in Buggenhout opnieuw met sluiting bedreigd

Goed nieuws uit het onderwijs. Want er is dan toch een oplossing voor het Centrum voor Volwassenonderwijs in Temse. Volgens het nieuwe onderwijsdecreet van eind 2016 had het centrum te weinig leerlingen om op zichzelf te blijven bestaan. Het CVO Temse gaat daarom fusioneren met drie andere centra. Het gaat om Janitor-Sint-Niklaas, Leerstad-Lokeren en Panta Rhei in Gent. De 4 centra fusionneren vanaf 1 september 2019, volgend schooljaar dus. Voor de leerlingen en leerkrachten van de scholen verandert er niets.