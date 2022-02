Kleuters geven elkaar jawoord in Temse

Overmorgen wordt in Brussel een herdenkingsmoment gehouden voor het vermoorde kleutertje Dean uit Verrebroek. De bedoeling was eerst om een witte mars te houden, maar dat is in samenspraak met de politie van Brussel geschrapt. In de plaats komt er nu een ingetogen herdenkingsmoment met verschillende sprekers. Zo zal ook de papa van Miguel, het peutertje dat in 2002 door Dave De Kock om het leven is gebracht, het woord nemen. Op de Kunstberg is plaats voor 7.000 mensen. De organisatie wil de nabestaanden van Dean laten voelen dat de kleuter niet vergeten wordt.