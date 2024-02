Kleuterleider aangehouden voor zedenfeiten: 'Beseft dat hij behandeld moet worden'

In het federale parlement heeft de Kamercommissie Justitie groen licht gegeven voor de afschaffing van de verjaringstermijn voor de meest ernstige moord- en roofmoordzaken in ons land. En dat is goed nieuws voor de slachtoffers van de Bende van Nijvel. Want dat betekent dat de zaak in principe volgend jaar niet zal verjaren. Normaal gezien zou dat gebeuren op 28 november. Dat is 40 jaar na de laatste feiten in Aalst op 9 november 1985. Het wetsontwerp voor de afschaffing van de verjaringstermijn moet nu ook nog in de plenaire vergadering van de Kamer worden goedgekeurd. De nieuwe wet zou gelden voor alle zware misdaden in ons land.