Kleurig straattapijt in Sint-Niklaas kondigt komst aan van Sinterklaas

Na Sint-Maarten is er ook die andere heilige die heel graag gezien wordt en die binnenkort aan zijn ronde begint, en dat is Sinterklaas. In de stad van de Sint, bereiden ze zich al volop voor. Om te beginnen met de aanleg van een straattapijt op het Stationsplein. Vijf uur lang is er aan gewerkt, door De Wase Vijverwinkel en een team van ‘Flowers from Belgium'. Het tapijt is 120 vierkante meter groot en is opgebouwd uit gekleurde stukjes houtschors en steentjes. Het is nog tot en met 6 december te bewonderen.