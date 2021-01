Kleine toename besmettingen in Vlaanderen, situatie blijft 'zeer fragiel'

Het aantal vastgestelde nieuwe besmettingen in Vlaanderen neemt inderdaad licht toe, met gemiddeld 2 procent per dag de afgelopen week. Ook de nieuwe ziekenhuisopnames stijgen weer licht. De toename zet zich al enkele dagen door, maar vooral in onze provincie en in West-Vlaanderen is de stijging het meest uitgesproken. Ook in de ziekenhuizen in onze streek is er opnieuw een stijging merkbaar. In totaal zijn er sinds gisteren 3 patiënten bijgekomen op de COVID-afdelingen, naar een totaal van 168 . 18 van hen liggen op de afdelingen Intensieve Zorg. Vooral in de Aalsterse ziekenhuizen is er opnieuw een stijging merkbaar. Daar zijn er de voorbije 24 uur 6 coronapatiënten bijgekomen. In het AZ Nikolaas was er gisteren een fikse toename met 12 patiënten, vandaag wordt dat opnieuw wat afgezwakt. Op Intensieve Zorg blijft de druk nagenoeg overal gelijk.