Kleine brand bij DS Fibres op Hoogveld in Dendermonde

Vanochtend heeft het gebrand bij het bedrijf DS Fibres, het voormalige De Saedeleer, in het Hoogveld in Dendermonde. Het bedrijf verwerkt onder meer plastic tot vezels. Iets na zes uur ontstond er brand in een elektriciteitskast in een loods op de bedrijfssite. Er kwam rook vrij en het sproeisysteem werd geactiveerd. Een tiental werknemers werd geëvacueerd, maar niemand raakte gewond. Dankzij het sproeisysteem en de snelle tussenkomst van de brandweer bleef de schade beperkt.