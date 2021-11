Kleine botsing op E17 zorgt voor lange file midden in de ochtendspits

Aan een overweg in Ninove is vanmorgen een wel erg bizar ongeval gebeurd. Een Duitse taxi kreeg daar een stevige tik van een trein. De taxichauffeur had zijn taxi net voor de overweg geparkeerd, met de portieren open, waardoor de trein richting Geraardsbergen tegen de deur van de taxi aan knalde. De chauffeur, die net een rit van maar liefst 500 km achter de rug had, had zijn voertuig achtergelaten en was zijn klanten achterna gelopen. Zij weigerden de rit van zo'n 1300 euro te betalen. Door het ongeval lag het treinverkeer meer dan een uur stil. Er raakte niemand gewond. Of de twee gevluchte taxiklanten gevat werden, is niet duidelijk. De Duitse taxichauffeur zal waarschijnlijk moeten opdraaien voor alle kosten van het ongeval.