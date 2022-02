Kleine 5 miljoen euro voor extra schoolcapaciteit in Dendermonde

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts gaat extra investeren in het onderwijs. In totaal komen er in Vlaanderen bijna 15.000 extra plaatsen bij. Onder andere Dendermonde krijgt er in het secundair onderwijs 410 extra plaatsen bij. Een ingreep die bijna 5 miljoen euro kost. Maar een noodzakelijke ingreep. Want als er niets gebeurt, dan verwachten ze in Dendermonden tegen het schooljaar 2027-2028 een plaatstekort in het secundair onderwijs. Het is de bedoeling om nog voor de zomer de eerste concrete capaciteitsprojecten goed te keuren. Het buitengewoon onderwijs zal eerst kunnen genieten van de Vlaamse centen. Daar zullen de ingrepen dit jaar al voelbaar zijn.