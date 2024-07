Het knijtenprobleem in onze regio breidt nog verder ut. De vervelende soort muggen doken al op in Buggenhout, Baasrode, Wichelen en Schellebelle, maar ook in het Waasland zijn ze weer van weggeweest. Gemeenteraadslid Bert Bauwelinck waarschuwde vorig jaar al over een knijtenprobleem. De Vlaamse Waterweg heeft in de omgeving knijtenvallen geplaatst, maar die zijn vooral om te meten hoe groot het probleem is.