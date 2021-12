Kledingzaak Libelle-James in Sint-Niklaas stopt ermee: "Stationsstraat nog schim van zichzelf"

De Stationsstraat in Sint-Niklaas verliest weer een bekende handelszaak. Kledingwinkel Libelle-James is net na de Tweede Wereldoorlog opgericht en heeft de Stationsstraat zien evolueren door de jaren heen. En dat is geen mooie evolutie, zeggen de zaakvoerders. Zeker sinds de winkelstraat autovrij is gemaakt. Sindsdien is er volgens de zaakvoerders van veel windowshoppen geen sprake meer. Sluiten is voor hen de enige optie.