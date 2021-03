Klasgenootjes van De Wollewei steken Merel (11) een hart onder de riem op deze nationale Pyjamadag

Vandaag is het de nationale pyjamadag. Een dag waar alle leerlingen in pyjama naar school mogen komen. Die actie is in het leven geroepen door Bednet. Een organisatie die ervoor zorgt dat zieke kinderen de lessen via een computer kunnen bijwonen. In Oost-Vlaanderen gaat het over zo'n 380 lotgenoten. Kinderen die ziek zijn en vanuit hun slaapkamer les volgen doen dat noodgedwongen in hun pyjama. Uit solidariteit voor de Bednetters, mochten de klasgenootjes en de juffen en meesters dat ook doen vandaag.