Man in kritieke toestand na CO-vergiftiging boven Chinees restaurant in Dendermonde

Boven een Chinees restaurant in Dendermonde is gisteravond een man onwel geworden en in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis door een CO-vergiftiging.

Het incident gebeurde rond half negen. Er waren geen klanten in het restaurant aanwezig, maar de keuken was wel open voor afhaalmaaltijden. Enkelen begonnen zich onwel te voelen. En al snel bleek dat er CO-gas was ontsnapt. Het restaurantpersoneel stelde het relatief goed. Maar in het appartement boven het restaurant lag een man te slapen. Hij moest door de hulpdiensten gereanimeerd worden en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis afgevoerd. Twee andere personen die in het appartement verbleven waren er minder erg aan toe. Na onderzoek bleek dat het ontsnapte gas kwam van een verwarmingstoestel in het gebouw. Later meer hierover in het TV Oost Nieuws of via www.tvoost.be.