Klank- en lichtspektakel en activiteiten in het Abdijpark als alternatief voor Krakelingenfeest

De Ros Beiaardkoorts in Dendermonde is aan het stijgen. Over exact 108 dagen trekt het Ros daar door de straten. En de stad kan nu ook weer aftellen naar zondag 29 mei met een aftelklok. Die staat opgesteld in langs de Gentsesteenweg, aan woonzorgcentrum Aymonshof. Stadsbestuur en Ros Beiaardcomité hebben twee weken geleden aangekondigd voluit te gaan voor een klassieke, volwaardige Ommegang. Alles wordt daarvoor nu in gereedheid gebracht. En dus is ook de afteltotem weer van onder het stof gehaald. De stad zette het bord voor het eerst op straat in 2019, exact één jaar voor de Ommegang in 2020. Maar toen corona toesloeg, werd de aftelklok weer opgeborgen. Over 108 dagen moet het feest dus losbarsten in Dendermonde.