Naast het defilé is er op de nationale feestdag elk jaar ook veel aandacht voor cultuur en erfgoed. Tientallen verenigingen komen in Brussel tonen wat ons land op folkloristisch vlak in zijn mars heeft. Drie figuren in het bijzonder doen dit jaar heel wat hoofden draaien, namelijk de Dendermondse gildenreuzen. Op een jaar van de Ros Beiaardommegang kwamen ze Dendermonde promoten in onze hoofdstad. Een hoogst uitzonderlijk uitstapje voor het trio!