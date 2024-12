Klacht ingediend tegen opvallende reclame in Dendermonde: "Citroenen op affiche zijn vrouwonvriendelijk"

Al meer dan een jaar staan er op 18 plaatsen in Dendermonde en omstreken reclamecontainers van Busschaert Koeltechniek met daarop twee citroenen en de slogan 'Wil jij het ook zo fris?'. En dat valt niet in goede aarde bij sommigen. Er is een klacht ingediend tegen het airco- en koeltechnisch bedrijf bij de JEP, de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame, omdat de opvallende reclame te vrouwonvriendelijk zou zijn. Busschaert is het daar niet mee eens en laat alvast weten dat de reclamecontainers zullen blijven staan. Later meer hierover in het TV Oost Nieuws om 18u30.