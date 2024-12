Klacht bij Raad voor verkiezingsbetwistingen in Erpe-Mere is gegrond

De raad voor verkiezingsbetwistingen heeft beslist dat de klacht, die gemeenteraadslid Nico Meerpoel uit Erpe-Mere indiende, gegrond is. De cd&v-er kreeg er bij de telling 566 voorkeurstemmen, maar hij vermoedde een telfout in het stembureau. De raad telde alles nog eens na en inderdaad, het moesten er 776 zijn. Daardoor is Meerpoel nu niet gewoon raadslid, maar schepen. De installatievergadering in Erpe-Mere is voor komende dinsdag.