Klaar voor hevige regenval? Plannen voor extra wachtbekken in Erpe-Mere worden concreet

Nog in Aalst is een man afgelopen weekend flink toegetakeld nadat hij werd aangevallen door zijn buurman. Die is hem met een schroevendraaier te lijf gegaan. Waarom is nog onduidelijk, maar volgens het slachtoffer kwamen de twee al langer niet overeen. De man liep verwondingen op aan zijn hoofd en aangezicht, maar beseft dat het veel slechter had kunnen aflopen. De buurman is ondertussen opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde.