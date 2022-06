Kinderrechtencommissaris gaat zich de wachtlijsten voor leerlingen in de b-stroom aantrekken

De zorgleerkracht van het jaar geeft les in Basisschool KOHa Zouaaf in Hamme. Juf Kathleen werkt daar al 42 jaar waarvan 25 jaar als zorgleerkracht. De kinderen kunnen bij haar terecht voor vanalle problemen. Zowel met rekenen of schrijven, maar ook emotioneel. Wanneer ze bijvoorbeeld ruzie hebben of problemen thuis. Kathleen is verkozen uit bijna 3.000 nominaties. De prijs wordt voor het eerst uitgereikt door Uitgeverij Averbode. Voor de jury was de keuze voor Juf Kathleen snel gemaakt. Een mooi einde van haar carrière, want ze gaat eind dit schooljaar op pensioen.