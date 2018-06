Kinderopvang Aalst in de kou na dramatisch overlijden van baby

In Erpe-Mere zijn er twee zware arbeidsongevallen gebeurd, op twee verschillende bouwwerven vlak bij elkaar in de buurt. Het eerste gebeurde rond half elf op een werf aan de Oudenaardsesteenweg, in Mere. Daar zijn bouwvakkers volop bezig met de constructie van het nieuwe Cultuurhuis. Bij het verwijderen van een betonnen steunpilaar is er een arbeider onder de pilaar terechtgekomen. Hij moest door de brandweer worden bevrijd en is met zware verwondingen, maar buiten levensgevaar, overgebracht naar het ziekenhuis. Ook het tweede ongeval gebeurde aan de Oudenaardsesteenweg, op een werf waar een appartementsgebouw wordt gezet. Daar raakte een arbeider zwaargewond nadat hij onder een metalen plaat was terechtgekomen.