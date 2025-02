Kinderen warmen zich op voor Wetteren carnaval, in Aalst gaan vanavond attracties van Winterfoor open

Nog in Aalst wordt de winterfoor vanavond geopend. De kermis in het centrum van de stad staat verspreid over verschillende pleinen, en trekt meer dan 100 foorkramers naar de stad. Het is ook het startschot van heel wat festiviteiten rond Aalst carnaval. Voor de Ajuinen is het nog een weekje wachten op het grote volksfeest. Maar in Wetteren is het zondag al zover. En ook vandaag trok er al een stoet door de straten.