Kinderen van De Toren in Melsele krijgen nieuw schoolgebouw op eerste schooldag

In Melsele zijn de 443 leerlingen van basisschool De Toren verrast met een gloednieuw schoolgebouw op deze eerste schooldag. Negen nieuwe klaslokalen, een sportzaal, polyvalente zaal en een tweede speelplaats... Het geeft heel wat ademruimte. Want de school kampt al jaren met een capaciteitsprobleem. De oplevering van het gebouw liep vertraging op, maar de opluchting bij de leerkrachten en leerlingen is dan ook des te groter.