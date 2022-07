Kinderen op BiJeVa-zomerkamp in Geraardsbergen krijgen bekende gezichten op bezoek

Stoppen met roken: wie zelf een verstokte roker is, die weet hoe moeilijk het is. Nadia Othman uit Rupelmonde heeft sinds 1 mei geen sigaret meer aangeraakt. En dat met de hulp van niemand minder dan Frank Vandenbroucke. De minister van Volksgezondheid startte begin mei als Nadia's buddy. Dat wil zeggen dat ze hem kon bellen als ze een moeilijk moment had. Het initiatief kaderde in de zogeheten Buddy Deal Campagne van de Stichting tegen Kanker. Vanmiddag kon de vrouw haar buddy opzoeken in zijn kabinet in Brussel.