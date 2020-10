Terwijl Wallonië en Brussel strengere maatregelen nemen, wil Vlaams minister-president Jan Jambon in Vlaanderen eerst het effect afwachten van de huidige maatregelen. Intussen blijft het aantal besmettingen wel stijgen in alle provincies. In het hele land liggen er momenteel iets meer dan 4.400 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat is bijna dubbel zoveel als een week geleden. In de ziekenhuizen in Aalst zijn er 88 positieve patiënten opgenomen. Dat zijn er 13 meer dan vrijdag. Op de intensieve afdeling daalt de druk lichtjes, met twee patiënten naar 11 in totaal. In het AZ Nikolaas zijn er momenteel 59 coronapatiënten opgenomen, van wie er 9 intensieve verzorging nodig hebben. In Dendermonde stijgt het aantal COVID-patiënten met 6 naar 37. 6 Mensen zijn kritiek. En in Zottegem blijft het aantal patiënten schommelen rond de 33. In het AZ Sint-Elisabeth verblijven 4 mensen op de intensieve afdeling. In totaal liggen er nu 217 COVID-patiënten in onze ziekenhuizen in de streek.