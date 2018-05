Kinderdagverblijf Molenwiekje wint Gouden Kinderschoen

Beter nieuws is er dan weer uit kinderopvang Molenwiekje in Aalst. Zij hebben vandaag de Gouden Kinderschoen ontvangen Dat is een prijs die de vereniging van Vlaamse steden en gemeenten uitreikt aan een publieke crèche die om een bepaalde reden in het oog springt. Met het project Gewoon Buitengewoon valt die eer nu te beurt aan kinderopvang Molenwiekje. Het basisidee is eenvoudig: kinderen zo veel mogelijk in de buitenlucht laten spelen.