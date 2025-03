Kinderdagverblijf in Lokeren tijdelijk ontruimd na gasgeur

In Lokeren werd gisteren in de late namiddag kinderdagverblijf ‘Het Speelpaleis’ even ontruimd nadat er een gasgeur werd opgemerkt. Op dat moment waren er een veertigtal kinderen, waaronder een aantal baby’s, aanwezig. Alle kindjes werden veiligheidshalve naar een bankfiliaal in de buurt gebracht. De brandweer voerde metingen uit en stelde vast dat er geen gaslek was, maar de oorzaak van de geur is onbekend. Na een halfuurtje konden kindjes en begeleiders weer naar het kinderdagverblijf terugkeren.