Kindercarnaval in Aalst: Wat de grote mensen niet mogen, mochten de allerkleinsten vandaag wel een beetje

We keren nog eens terug naar Aalst. Want het is niet omdat de grote jongens en meisjes geen carnaval mogen vieren, dat de kleinsten dat niet mogen. In verschillende scholen in Aalst is ondanks corona toch carnaval gevierd. Beperkter dan normaal, maar daarom niet minder feestelijk. Het kindercarnaval is traditioneel het begin van de feestelijkheden. Nu is het zowat het enige dat mag doorgaan in de stad.