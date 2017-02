Ook in Nederhasselt, een deelgemeente van Ninove, heeft het gebrand. Rond half één vanmiddag brak brand uit in een villa in de Keylandstraat. Het vuur verspreidde zich razendsnel en zette het hele dak in lichterlaaie. De brandweerkorpsen van Ninove en Denderleeuw hadden een uur nodig om het vuur onder controle te krijgen. De brand ging ook gepaard met veel rook die van kilometers ver te zien was. De eigenaar van de villa kon zichzelf en zijn hond in veiligheid brengen. De brand zou ontstaan zijn in de schouw.