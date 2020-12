Een gezin uit Sint-Gillis-Waas heeft klacht in gediend bij Kind & Gezin en bij de Gezinsbond tegen een kinderdagverblijf in de gemeente. Hun zoontje kwam soms met blauwe plekken en met builen naar huis en werd volgens de familie niet goed verzorgd in het kinderdagverblijf. Zo had het kind onlangs overgegeven en werd het ongewassen terug gegeven aan de ouders. Het kindje had ook blauwe voetjes omdat het de hele dag zonder sokken had rond gelopen. De crèche verdedigt zich, spreekt van laster, en dient zelf klacht in bij de politie. Volgens de gemeente heeft de kinderopvang een goede reputatie.