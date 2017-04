Voetbalclub Waasland-Beveren heeft een licentie gekregen om volgend seizoen opnieuw op het hoogste niveau aan te treden. De club heeft zowel een Belgische als een Europese licentie gekregen. Waasland-Beveren mag dus ook Europees voetbal spelen, mocht het zich daarvoor kwalificeren. Een licentie wil zeggen dat de club financieel gezond is en dat ook de infrastructuur in orde is. De club moet zelfs geen extra toelichting gaan geven aan de bond, wat vroeger wel anders is geweest. Ook enkele ploegen uit de lagere reeksen hebben goed nieuws gekregen. Zo heeft Vigor Wuitens Hamme ook groen licht gekregen van de licentiecommissie om volgend seizoen aan te treden in de eerste amateurliga. Hamme moet zich wel nog verzekeren van het behoud in die reeks. Dat kan dit weekend in de thuiswedstrijd tegen Geel.