Kimberly belde naar 28 kinderopvanginitiatieven in Sint-Niklaas, en vond uiteindelijk opvang in ... Beveren, PVDA vraagt 60 extra plaatsen

In Sint-Niklaas vraagt de PVDA dat de stad 60 extra plaatsen voorziet in de stedelijke kinderopvang. Van alle aanvragen voor kinderopvang krijgt minder dan de helft van de gezinnen een positief antwoord. Ofwel moet je erg lang wachten, ofwel is er gewoonweg geen plaats. Er is ook een groot personeelstekort. Ook Kimberly zat even met de handen in het haar. Zij heeft bij 28 adressen in Sint-Niklaas aangeklopt voor kinderopvang. Uiteindelijk moet ze voor een deel van de opvang van haar twee kindjes naar Beveren uitwijken.