Kilometerslange file na ongeval met drie vrachtwagens op E17 in Kruibeke

Op de autoweg E34 is een vrouw zwaargewond geraakt na een verkeersongeval, dat ook grote verkeershinder heeft veroorzaakt in de richting van Antwerpen. Ter hoogte van Melsele is er, iets voorbij twee uur, een vrachtwagen in schaar komen te staan, na een aanrijding van een andere vrachtwagen met een personenwagen. De auto is beginnen te tollen en raakte gekneld. De bestuurster is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Beide vrachtwagenbestuurders waren in shock. De voertuigen moesten worden getakeld. De Liefkenshoektunnel is daarop tijdelijk tolvrij gemaakt richting Nederland om het verkeer zoveel mogelijk te spreiden. Pas tegen vier uur was de rijbaan opnieuw vrij.