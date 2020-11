Killian Overmeire: "Ik wil me nog zes maanden amuseren bij Lokeren-Temse"

Dan trekken we de zaal in voor volleybal. Lindemans Aalst heeft gedaan wat het moest doen: winnen op het veld van Tectum Achel. Een overwinning die nodig was voor de Ajuinen. Want Lindemans staat in de middenmoot van het klassement, terwijl de club de top drie ambieert. Maar dit is toch al de derde overwinning op rij.