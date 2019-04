'Kijken kijken': gemiddeld 4 motorrijders per dag gewond

Een autobestuurder is vanmorgen rond half tien zwaargewond geraakt toen zijn wagen over de kop ging op de E40. Dat gebeurde ter hoogte van Lede, in de richting van Gent. Twee auto's kwamen daar om een nog onverklaarbare reden met elkaar in botsing. Een van de auto's kwam tegen de vangrail terecht en sloeg over de kop. De bestuurder raakte zwaargewond. Hij werd overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis. Pas een uur later kon de wagen getakeld worden en werd de rechterrijstrook opnieuw vrijgemaakt voor het verkeer. Op dat moment stond er al een file tot in Erpe-Mere.