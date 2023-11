KiemKracht en wzc Meulenbroek uit Hamme openen eerste kringkledingboetiek voor senioren

De droom van Emiel, een jongen van 15 uit Beveren is in vervulling gegaan. En dat komt ook een beetje door u, onze kijkers. Emiel is geobsedeerd door auto's. En dan vooral door het merk Audi. Maar hij heeft autisme en hij kan niet lezen of schrijven. Daarom is het erg moeilijk voor hem om praktijkervaring op te doen. De mama van Emiel deed een mooie oproep in ons nieuws naar een stageplaats. En na die reportage, heeft garage Mertens in Lokeren hem een stage aangeboden. En Emiel doet het daar heel goed.