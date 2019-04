Kieldrechtsluis krijgt twee nieuwe bruggen van elk 1.500 ton

Ja, overal blije gezichten gisteren. Maar het beeld van de hellingen in de Vlaamse Ardennen een dag NA de koers, is minder om mee te lachen. De supporters hebben weer tientallen kilo's zwerfvuilen achterlaten langs de kasseistroken, zoals hier op de Oude Kwaremont in Kluisbergen. De akkers en velden lagen bezaaid met vlaggen, bekertjes, lege bierblikken en papier. De politie had vooraf nochtans aangekondigd om extra te controleren op sluikstorten. Toch zijn er maar drie GAS-boetes uitgedeeld. Verschillende jeugd-bewegingen hebben vanmiddag geholpen bij de opkuis. In ruil kregen ze een vergoeding.