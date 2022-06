Kick-off van weekend zonder alcohol achter het stuur is gegeven

Zopas is in Aalst het weekend zonder alcohol achter het stuur op gang getrapt. Vanaf nu tot maandagochtend 6u is de kans dat u tegen een alcoholcontrole aanloopt een pak groter. Met die actie wil de politie weggebruikers sensibiliseren rond de gevaren van alcohol achter het stuur. De federale en de lokale politie werken samen dit weekend. Overal in het land zullen ze extra controles houden. 108 lokale korpsen doen mee aan de actie. Er zullen zo'n 260 controles plaatsvinden en zo'n 800 agenten worden er ingezet. Vorig jaar werden er een kleine 36.000 pv's opgemaakt voor dronken rijden in ons land, waarvan een kleine 4.000 in onze provincie. Dat was veel beter dan twee jaar ervoor, maar wel slechter dan het voorgaande jaar.