Kick-off Nationaal Fitheidsonderzoek: bewegen als remedie tegen gezondheidsbedreigende stoornissen

Dierenrechtenorganisatie GAIA heeft videobeelden verspreid die heimelijk gemaakt werden in een legkippenhouderij. Volgens GAIA gaat het om een bedrijf in Sint-Gillis-Waas. Maar de, door ons gecontacteerde, zaakvoerder ontkent dat ten stelligste. Hij wil er verder ook geen commentaar bij kwijt. Met de beelden wil GAIA vooral de erbarmelijke situatie aanklagen waarin, naar schatting, nog meer dan 3 miljoen legkippen in Vlaanderen zich zouden bevinden. Op de beelden is te zien hoe de dieren in op elkaar gestapelde metalen kooien zitten. En dat voor hun hele leven, zo'n 13 maanden lang. Ze moeten er enkel zoveel mogelijk eieren produceren. Volgens de dierenrechtenorganisatie is het de hoogste tijd dat de Vlaamse regering dit soort bedrijven verbiedt. In Wallonië bijvoorbeeld, is dat al het geval.