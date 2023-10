KFC Voorde-Appelterre maakt zich op voor de topper tegen Eendracht Aalst

Asterix Beveren is zeker van een plaats in de groepsfase van de Champions League vrouwenvolleybal. In de tweede groepswedstrijd van de tweede voorronde was Asterix duidelijk een maatje te groot voor het Tjechische PK Brno. In het Roemeense Veza werd de wedstrijd makkelijk gewonnen in drie sets. Dindag zag u eerder al dat Asterix ook de eerste match wist te winnen. De Galliërs wonnen zo hun eerste twee wedstrijden net zoals gastclub Alba Blaj. Zo ligt de top twee die doorstoten naar de groepsfase vast. Vanavond maakt Asterix nog tegen ALBA Blaj uit wie er groepswinnaar wordt.