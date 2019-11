Kevin Vanden Herrewegen uit Geraardsbergen is gisteravond in het Franse Toulouse opnieuw wereldkampioen natural bodybuilding geworden in de klasse tot 65 kilogram. Voor de 27-jarige Vanden Herrewegen is het al de tweede wereldtitel. Ook in 2017 was hij al de beste. Vorige maand nog werd de Geraardsbergenaar voor de derde keer op rij Belgisch kampioen.