Kevin Mirallas wordt technisch directeur bij Eendracht Aalst, nieuwe Turkse eigenaars blazen persconferentie op laatste nippertje af

Kevin Mirallas wordt de nieuwe technisch directeur van Eendracht Aalst. Hij is door de nieuwe Turkse eigenaars in dienst genomen. Mirallas is ex-Rode Duivel en stopt dus als profvoetballer. Hij moet in het Pierre Cornelisstadion de lijnen uittekenen. In principe gaven de nieuwe Turkse eigenaars op dit moment een persconferentie over hun plannen met de club. Maar die persconferentie is op het laatste nippertje afgelast. Waarom is voorlopig niet duidelijk. De Turkse eigenaars en voorzitter Tulin Sönmez weigeren nu al enkele weken om met de pers te praten. Het is niet duidelijk wanneer ze dat wel zullen doen.