Kettingbotsing met zes voertuigen op E17 in Kruibeke

Op de E17 richting Antwerpen ter hoogte van de oprit in Kruibeke is gisteren in de vooravond een kleine kettingbotsing gebeurd. Daarbij waren zes voertuigen betrokken.

Een Nederlandse bestuurster die was afgeleid door een regenboog, merkte te laat een file op en reed in op de bestelwagen voor haar. Door de klap vatte haar wagen vuur en brandde nagenoeg volledig uit. De vrouw en haar zoontje van vier konden de wagen tijdig verlaten. Achter de vrouw reden nog eens vier voertuigen op elkaar in. In één van die auto's zat een vrouw die 5 maand zwanger was. Zij werd gewond en met spoed naar het Universitair ziekenhuis in Antwerpen gebracht. Er raakte ook nog een derde persoon gewond. Het ongeval zorgde voor aanzienlijke verkeershinder, drie rijstroken waren een tijdlang afgesloten voor het verkeer.