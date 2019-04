Kettingbotsing met verschillende gewonden op Leopold II laan in Sint-Niklaas

In Beveren heeft zaterdagnamiddag een zware brand gewoed in een klein appartementsgebouw in de Oude Zandstraat, dat is de N70. Het vuur brak rond half vier uit aan de achterzijde van het gebouw, op het terras van de flat op de eerste verdieping. Daar stonden heel wat spullen die een gretige prooi vormden voor de vlammen. Het vuur sloeg al snel over naar het terras op de tweede verdieping. Door de enorme hitte liepen beide appartementen heel wat schade op. Vier mannen en vrouw die nog in het gebouw aanwezig waren liepen rookintoxicatie op. Allen werden ter plaatse verzorgd door een MUG-team en verschillende ziekenwagens. Door de interventie was de drukke N70 een tijdlang in beide richtingen afgesloten, wat voor heel wat file zorgde in het centrum van Beveren.