Kettingbotsing met acht voertuigen op E17 in Lokeren: uur file richting Gent

Op de E17 in Lokeren is deze morgen een kettingbotsing gebeurd in de richting van Gent. Daarbij waren zeven auto’s en een bestelwagen betrokken. Een iemand raakte gewond. Het ongeval veroorzaakt heel wat hinder op de weg. Er staat momenteel een uur file vanaf Sint-Niklaas.