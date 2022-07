Ketnet Zomertour in Sint-Niklaas paar uur voor start afgelast: "Schadelijk voor ons imago"

Nog in Ninove staat Festiloco in de steigers. De tweede editie van het festival vindt zaterdag plaats. En het wordt allemaal nog groter en spectaculairder dan vorig jaar. Zo is er een extra podium bijgekomen waardoor er nu bijna dubbel zo veel festivalgangers kunnen komen genieten van onder meer 2Fabiola, Pat Krimson en Get Ready. Festiloco is één van de drie grote festivals in onze regio die dit weekend. Naast Fantasia Festival en Rock Zottegem.