In een basisschool in Aalst is mogelijk de Britse variant van het coronavirus opgedoken. De leerlingen en leerkrachten die in contact zijn geweest met de besmette leerling zijn thuis in quarantaine gezet. En in Geraardsbergen zijn er 17 leerlingen besmet in een basisschool. Die heeft de deuren nu helemaal moeten sluiten. Experts pleiten nu toch voor strengere regels bij 10 tot 12-jarigen.