Kersvers schepen in Dendermonde Niels Tas gaat ook naar federaal parlement

Niels Tas, kersvers schepen voor Vooruit in Dendermonde, zal ook gaan zetelen in het federaal parlement. Tas zal Joris Vandenbroucke opvolgen. Vandenbroucke, momenteel fractieleider in de Kamer, wordt binnenkort schepen in Gent. Tas stond bij de verkiezingen in juni als eerste opvolger op de Oost-Vlaamse lijst voor het federale parlement. Hij was in oktober ook lijsttrekker voor Vooruit in Dendermonde en is net aan de slag als schepen. Vanuit de Kamer wil hij de belangen van Dendermonde en de omliggende regio verdedigen. Tas mag van de lokale afdeling in Dendermonde zijn twee mandaten cumuleren.