Even terug naar de sport dan. In de eerste amateurliga van het voetbal ging FCV Dender gisteren met 2-1 onderuit op het veld van Rupel-Boom. Met amper 4 punten uit de laatste 6 wedstrijden is blauw-zwart is aan een zwak seizoenseinde bezig. In de stand staan de mannen van Francky Cieters nu op een gedeelde 6e plaats.